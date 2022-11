"Un désastre" : plaquée par Sébastien, Léa ne veut plus jamais entendre parler de L'amour est dans le pré

Dans ADP 2022, Sébastien a vécu une aventure très mouvementée. Dès l'arrivée de Perrine et Léa à la ferme, la tension est montée d'un cran entre les deux prétendantes et ça a pété lors d'une sortie au restaurant. La séquence avait choqué les internautes et Sébastien avait été traité de goujat sur le web. Par la suite, le Corse a décidé de virer Perrine et de démarrer une histoire avec Léa. Leur aventure se terminait lors du départ de l'aide soignante et Sébastien lui promettait de venir bientôt la voir chez elle.

Sauf que twist, c'est en solo que Sébastien a débarqué au bilan. Face à Karine Le Marchand, l'agriculteur a expliqué qu'il n'était même pas allé voir sa prétendante en Alsace. "Je l'ai appelée et je lui ai dit : 'Léa écoute, je ne vais pas venir en Alsace. Ça ne va pas le faire, je n'ai pas ce feeling qui me dit qu'on va aller plus loin'. J'ai essayé d'être le plus honnête possible. Je lui ai dit : 'J'espère que tu seras heureuse et que tu trouveras la personne qui te convient, tu le mérites mais ce n'est pas moi'" a-t-il expliqué, en plus de confier ses regrets au sujet de Perrine. Aujourd'hui, Sébastien a trouvé l'amour. Mais qu'en est-il de Léa ?

"À chacun sa version de l'histoire et sa conscience"

Comme l'a repéré TVMag , Léa s'est exprimée sur son aventure dans L'amour est dans le pré 2022 sur les réseaux sociaux. "C'était une réelle aventure pour moi, sortir de ma zone de confort, mettre de côté ma pudeur, gérer ma sensibilité, mon caractère, le speed dating, la semaine à la ferme, les interviews, les caméras, le montage, les réseaux, j'en passe" a-t-elle écrit. Mais la prétendante ne semble pas garder un souvenir très positif de son passage dans l'émission, même si elle reconnaît que participer à ADP a pu lui être bénéfique. "Cette aventure n'a pas seulement été un désastre à tous points de vue, mais a également été très enrichissante, j'en ai beaucoup appris sur moi-même et sur l'être humain. Toute leçon est bonne à prendre" écrit-elle.

Concernant le bilan de Sébastien, Léa semble remettre en question les propos de l'agriculteur, sans pour autant s'épancher sur le sujet. "Ce bilan que j'attendais tant... À chacun sa version de l'histoire et sa conscience, maintenant que chacun vive la vie qu'il mérite ! En ce qui me concerne, je suis en paix" confie-t-elle, ajoutant sortie de l'aventure "blindée et plus forte"

Elle veut tourner la page

Pour Léa, la fin de la diffusion est aussi un "soulagement". Car comme Laurence qui a expliqué vivre un enfer depuis le début de l'émission, l'ex-prétendante de Sébastien n'a pas non plus bien vécu le fait de passer à la télé et les nombreuses critiques qu'elle a reçues. "Finis les lundis avec la boule au ventre (...) Les acharnements sur les réseaux, dans les journaux... Après ce passage, je peux enfin y mettre un point final et tourner cette page qui fait partie de mon histoire." déclare-t-elle. Aujourd'hui, elle veut donc en finir avec l'émission et confie même ne plus vouloir être "contactée ou associée" à ADP. On ne saura donc pas si elle a, elle aussi, trouvé l'amour depuis la fin du tournage.