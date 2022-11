L'amour est dans le pré 2022, le bilan : qui est en couple ou célibataire ? Le récap de la partie 1 (Spoiler)

Son bilan : séparé de Léa mais de nouveau en couple.

Dans l'émission, Sébastien s'était attiré les foudres des internautes à cause de son comportement avec Perrine lors d'une soirée au restaurant. Il avait finalement choisi Léa... mais cette histoire n'a pas duré. Dans le bilan d'ADP 2022, le Corse dévoile qu'il n'est même allé rendre visite à Léa chez elle. "Je l'ai appelée et je lui ai dit : 'Léa écoute, je ne vais pas venir en Alsace. Ça ne va pas le faire, je n'ai pas ce feeling qui me dit qu'on va aller plus loin'. J'ai essayé d'être le plus honnête possible" a-t-il expliqué à Karine Le Marchand.

Mais Sébastien n'est pas un coeur à prendre. En plus de s'excuser pour son comportement avec Perrine, l'agriculteur a dévoilé avoir trouvé l'amour avec une certaine Charlène, rencontrée grâce à l'une de ses amies. "Pour moi, c'est la bonne ! C'est la fille top qui s'entend avec tout le monde, on a commencé à chercher pour prendre un appartement ensemble" a-t-il expliqué.

Jean-Paul