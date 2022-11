Alain (L'amour est dans le pré 2022) et Alain, la rupture choc ! Premières révélations surprenantes (spoiler)

L'amour est-il vraiment dans le pré ? A priori, la réponse est non. Alors que Thierry a récemment dit au revoir à ses deux prétendantes dans l'émission d'M6, c'est au tour d'Alain de se retrouver avec le coeur brisé. C'est en effet ce qu'il annoncera à Karine Le Marchand lors de l'épisode bilan qui sera diffusé le 7 novembre 2022, déjà disponible sur Salto.

Alain et Alain, c'est terminé

Tandis que l'éleveur de veaux semblait pourtant avoir trouvé la perle en rare en la personne d'Alain - il n'avait pas hésité à confirmer aux caméras, "j'ai une attirance vis-à-vis de lui", après l'avoir embrassé, cette histoire ne serait finalement pas allée aussi loin qu'il l'espérait. Une véritable déception pour l'agriculteur tant les premiers pas avec le prétendant laissaient pourtant espérer une jolie happy ending.

"A la fin de la ferme, j'ai dit que j'essayais avec Alain. Et après, on s'est vu tous les week-ends, c'était génial, j'étais emballé, va-t-il dans un premier temps contextualiser. J'ai vu son environnement et ça m'a rassuré et je me suis dit 'ça va marcher, c'est sûr'".

Une décision inévitable pour l'agriculteur

Mais alors, pourquoi les deux hommes ne sont-ils pas restés ensemble ? Pour quelle raison leur relation a-t-elle finalement pris fin ? Alain le confiera dans L'amour est dans le pré, c'est à la suite de petites vacances en duo qu'il a constaté qu'il n'avait pas "cette petite flamme" en lui. Malgré son affection pour son prétendant, l'éleveur a tristement réalisé qu'il n'était pas suffisamment en phase avec lui pour imaginer creuser quelque chose de plus sérieux.

"J'ai vraiment essayé mais... je ne sais pas, c'est un peu frustrant, je n'étais pas à l'aise en plus. Et il s'en est aperçu" révélera-t-il ainsi à l'animatrice. Résultat, plutôt que de donner de faux espoirs à Alain et se faire du mal mutuellement en se forçant, l'agriculteur a donc décidé de rompre. Snif.