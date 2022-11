L'amour est dans le pré 2022, le bilan : après avoir abandonné, cette candidate a quand même trouvé quelqu'un grâce à l'émission (Spoiler)

Pour l'instant, ce n'est pas un bilan très positif qui se profile pour L'amour est dans le pré 2022. Grâce à Salto, on a déjà des infos sur le futur de certains couples et ça sent quand même bien les ruptures. On sait par exemple qu'Alain et Alain se sont séparés, tout comme Noémie et Gaël qui ont passé la nuit ensemble avant de rompre. Heureusement, certains agriculteurs ont de meilleures nouvelles à nous annoncer : s'ils n'ont pas trouvé l'amour dans l'émission, ils sont en couple depuis la fin du tournage. C'est le cas de Sébastien qui a largué Léa et a fait son mea culpa au sujet de Perrine : le Corse a rencontré sa nouvelle chérie après l'émission. Après s'être pris un vent de la part de Sylviane, Thierry est lui aussi en couple. Un miracle ! Et une autre candidate a retrouvé le sourire suite à son passage dans l'émission.

Cette candidate a rencontré quelqu'un après avoir abandonné

Souvenez-vous, dans L'amour est dans le pré 2022, une agricultrice avait abandonné avant même les speed-datings. Venue trouver l'amour avec son papa, Emmanuelle n'avait pas été convaincue par les courriers et avait préféré... ne rencontrer personne ! "Je n'ai pas eu de crush" avait-elle expliqué face à Karine Le Marchand, préférant interrompre l'aventure dès l'épisode 3.

Dans l'épisode du 7 novembre, Emmanuelle sera de retour à distance pour évoquer sa courte aventure dans ADP... et annoncer une bonne nouvelle à l'animatrice ! Eh oui, elle a rencontré quelqu'un suite à son passage dans l'émission. "Je suis depuis peu en contact avec quelqu'un grâce à l'émission, depuis la diffusion" confie Emmanuelle qui ajoute : "C'est très, très récent, c'est pour ça que je ne veux rien dire car je ne suis sûre de rien encore, mais c'est hyper bien parti, on rigole bien" a confié la fille de Jean-Paul. On lui souhaite beaucoup de bonheur !