L'amour est dans le pré 2022 : ce couple passe la nuit ensemble... et se sépare ! (Spoiler)

Actuellement diffusée sur M6, la saison 17 de L'amour est dans le pré suit notamment les aventures de Noémie, une céréalière de 25 ans. Un jeune profil atypique qui avait immédiatement tapé dans l'oeil de Romain et Gaël au moment de la diffusion de son portrait en hiver dernier, avant que l'agricultrice ne fasse récemment son choix pour le deuxième.

Noémie et Gaël vont s'embrasser...

Aussi, comme on pourra le découvrir dans l'épisode du 24 octobre 2022 (déjà disponible sur Salto), Noémie et Gaël vont profiter d'être désormais en solo pour apprendre à se connaître davantage et... se rapprocher. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître au regard de leur immense timidité, les deux célibataires vont passer leur première nuit ensemble.

De quoi s'attendre à voir le lit être autant secoué que celui d'Hervé avec Stéphanie ? La réponse est... non. Si les deux candidats se feront bien quelques bisous le lendemain, Noémie confessera malheureusement face caméra que la situation n'est pas allée plus loin : "Cette première nuit s'est très bien passée. Il y a eu le bisou et puis après... c'est tout".

En revanche, tout comme Hervé avait un sourire jusqu'aux poils d'oreilles après sa folle nuit passée à faire des galipettes sous la couette, ce manque de partie de scrabble ne va pas décevoir la céréalière. Au contraire, elle l'avouera encore émue, ce premier pas sera vécu comme un vrai soulagement et un véritable plaisir retrouvé. "C'est beau. Ça faisait quatre ans que je n'avais pas embrassé un garçon sérieusement, confiera Noémie. Donc ce n'est pas un bisou pour rien. Avec Gaël, j'ai envie de vivre des moments simples, qu'on soit heureux et qu'on kiffe notre life."

... avant de se séparer

"Ooooh, c'est mignon !" direz-vous. Oui, mais attention, inutile de vous attacher à cette relation, celle-ci ne va pas durer. On le découvrira plus tard, l'heure du bilan va déjà sonner pour ce couple. Et sans surprise au regard de la précocité de celui-ci, il ne sera donc pas positif. Devant Karine le Marchand, Noémie annoncera qu'elle a finalement pris la décision de ne pas aller plus loin avec Gaël.

Bon, que l'ego du prétendant se rassure, sa façon de bouger la langue au moment d'embrasser ne sera pas remise en cause. Malgré sa participation à l'émission, Noémie va tout simplement confier qu'elle n'est pas encore prête à s'embarquer dans une grande histoire : "J'avais l'impression que lui était plus à fond que moi. Je voulais y aller doucement, je lui ai dit plusieurs fois et je n'ai pas l'impression qu'il ait compris. Et quand on est descendu en Corrèze, le samedi matin je me suis levée et je n'étais pas bien du tout, il me faisait des gestes de tendresse et ça me crispait et je me suis dit qu'il y avait un problème".

Elle l'analysera ensuite auprès de l'animatrice, elle a encore beaucoup de travail à effectuer sur elle-même avant de pouvoir s'ouvrir aux autres : "Je me suis rendue compte que j'avais encore beaucoup de boulot à faire sur moi-même, de m'aimer avant de laisser quelqu'un être là pour moi".

Petite pensée pour les cameramen qui se sont donc tapés des rendez-vous gênants pour rien pendant des jours.