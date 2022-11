"Ça m'a tellement fait un choc" : cet agriculteur de L'amour est dans le pré largué violemment à quelques jours du bilan (spoiler)

C'est l'heure du bilan pour L'amour est dans le pré 2022. Ce lundi 7 novembre 2022 certains de nos agriculteurs préférés sont déjà passés devant Karine Le Marchand pour lui révéler où ils en sont sentimentalement parlant. On a ainsi pu découvrir que Thierry avait enfin trouvé l'amour. Tout comme Sébastien, qui compte bien s'installer avec sa nouvelle chérie. Malheureusement pour les fans de l'émission, il ne s'agit ni de Perrine, ni de Léa.

Dans le dernier épisode, qui sera diffusé sur M6 le 14 novembre, mais qui est déjà dispo sur Salto, on retrouve Jean qu'on avait laissé à Rome lors d'un voyage en amoureux avec Laurence. Malheureusement, c'est tout seul que débarque celui qui a frôlé la mort à la suite d'un accident étonnant.

"Je ne m'y attendais pas"

"Mais dis moi mon Jean, Il n'y a pas Laurence ?" s'étonne Karine Le Marchand. "Bah non", répond l'agriculteur, l'air dépité. "C'est fini avec Laurence ?", lui demande alors celle grâce à qui il s'est fait refaire les dents. "Bah oui, il n'y a pas tellement longtemps. Ça fait environ trois semaines", explique-t-il.

"T'as dû être super triste", le plaint l'animatrice, visiblement très déçue pour son protégé. "Ah bah oui parce que quand on s'y attend pas trop... Ça allait dans l'ensemble, y avait pas à se plaindre", confirme-t-il. "Elle ne s'était pas rendue compte de la distance et que sa famille allait lui manquer. En fait, elle n'avait jamais changé de département. J'étais vraiment déçu parce que je ne m'y attendais pas", ajoute l'agriculteur.

"Je ne voulais pas venir au bilan"

Jean précise ensuite qu'il n'en veut pas à Laurence : "Je la comprends aussi. C'est quand on vit vraiment l'affaire sur le terrain qu'on s'en rend compte (...) J'ai mis un peu plus d'une semaine quand même pour me remettre. Ça m'a tellement fait un choc que je ne voulais pas venir au bilan". "Mais ça te fait beaucoup de bien cette émission", remarque tout de même Karine Le Marchand. "Énormément oui, c'est pour ça qu'après réflexion, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vienne", explique-t-il.

Jean conclut en affirmant que cette année 2022 lui a permis de faire énormément de découvertes. Malgré la rupture, il gardera donc tout de même un très bon souvenir de cette saison.