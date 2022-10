L'amour est dans le pré 2022 : Malaise ! Un agriculteur insiste trop pour coucher avec sa prétendante, elle fait ses valises (spoiler)

L'épisode 11 de L'amour est dans le pré 2022 est déjà dispo sur Salto et dedans, rien ne va plus entre un agriculteur et sa prétendante. Contrairement à Jean et Laurence qui ont été grillés par les caméras après avoir consommé leur amour, Alain, lui, n'aura pas droit au feu d'artifice. Pourtant, tout était bien parti entre lui et Marie-Ange. Le cow-boy breton avait rapidement affiché sa préférence pour l'élue de son coeur en virant son autre prétendante à cause de ses tatouages.

"On n'est pas sur la même longueur d'ondes"

Très chaud, il a tenté de dormir (et d'aller plus loin) avec sa bien-aimée le soir même. Une avance gentiment refusée par Marie-Ange. Mais l'agriculteur ne lâche pas le morceau ! Le lendemain, lors d'une fête au gîte, il dévoile une chose très intime devant tout le monde. Il raconte un passage de la lettre qu'il a reçue : "Je suis un petit animal sauvage, sauras-tu me débourrer". Ce qui gêne particulièrement Marie-Ange, très discrète.

Le lendemain, au petit-déjeuner, on sent qu'il y a un malaise entre les deux. "Hier on a passé un super moment à la fête, c'était très chouette, mais on sentait l'un et l'autre qu'on avait des choses à éclaircir. Donc, on a discuté comme il faut. Et, il en résulte qu'on n'est pas sur la même longueur d'ondes et que l'aventure s'arrête là", explique Marie-Ange.

"On n'a pas consommé, au grand désarroi d'Alain"

"Il y a quand même quelque chose sur laquelle on est très, très différents, c'est l'approche intime. Parce qu'Alain est de suite prêt mais moi, je ne peux pas au bout de cinq jours avoir une relation avec quelqu'un, j'ai besoin de découvrir beaucoup plus la personne avec qui je vais faire cet acte. Et donc, on n'a pas consommé, au grand désarroi d'Alain. Ça, c'est quelque chose qu'il a vécu très mal", ajoute-t-elle.

"La question du sexe, on n'est pas raccord du tout"

Alain, ronchon, donne son avis sur le refus de Marie-Ange d'aller plus loin. Il regrette qu'elle n'ait pas voulu "profiter des belles choses"... "Moi j'étais venu pour trouver une prétendante, une vraie compagne et l'issue va faire qu'il va rien en sortir. On n'a pas tout à fait la même définition des mots", insiste-t-il.

"La question du sexe, on n'est pas raccord du tout. Hier soir, je lui ai proposé de dormir avec elle, elle me dit 'oui mais on va vraiment dormir'. Alors ok, moi je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit, maintenant s'il n'y a aucun truc qui se passe, ce n'est plus de la spontanéité", conclut-il face caméra.

Après Thierry, qui s'est encore pris un gros râteau, voilà un autre agriculteur qui repart bredouille.