L'amour est dans le pré : en couple depuis 3 mois, cette agricultrice lâche son boulot pour rejoindre son nouveau chéri (Spoiler)

Les couples entre agriculteurs/agricultrices et prétendant(e)s se comptent sur les doigts d'une main dans le bilan de L'amour est dans le pré 2022. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas construit une relation longue durée avec des personnes rencontrées dans l'émission que les autres sont célibataires. Au contraire ! La première partie du bilan (découvrez notre récap complet) nous a réservé de belles surprises. Sébastien a par exemple dévoilé avoir largué Léa et trouvé l'amour en Corse. Thierry, lui, a expliqué être en rapprochement avec une ex-prétendante et Emmanuelle qui avait lâché la compétition a aussi rencontré quelqu'un.

Mais l'une des plus grosses surprises sera dévoilée dans la partie 2 du bilan d'ADP 2022, déjà dispo sur Salto. Nadège qui avait lâché l'affaire avec ses prétendants a trouvé un chéri... grâce à Guillaume du Limousin. L'inséminatrice de chevaux est en couple avec le meilleur ami de l'agriculteur, Pierre, qu'elle a rencontré lors d'une fête. "C'est le coup de foudre, réellement. On s'est croisés du regard et voilà" a-t-elle déclaré. A tel point qu'elle va tout quitter !

"Je vais habiter chez lui"

Alors que, dans L'amour est dans le pré 2022, Nadège semblait totalement accro à son boulot, la Bretonne a finalement décidé de tout plaquer pour suivre son nouveau chéri dans le Limousin ! "On a un projet où je vais déménager, je vais habiter chez lui" va-t-elle expliquer à Karine Le Marchand lors de la partie 2 du bilan. Même si elle ne lâche pas l'exploitation, Nadège va désormais travailler à distance. "J'adapte mon travail. Tout ce que je fais en bureau, je peux le faire à distance. Je vais revenir une semaine ou 15 jours par mois dans un premier temps pour l'organisation mais après je vais m'occuper de ça. On va embaucher pour me remplacer." a-t-elle confié. Un grand changement de vie pour elle !

Prête à avoir un bébé

Face à l'animatrice, Nadège va même lui dévoiler qu'elle a déjà vendu sa maison et qu'elle rejoindra son amoureux avant fin 2022. "J'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de mettre ma carrière de côté pour ça. (...) Je suis vraiment amoureuse, c'est lui et personne d'autre." déclare-t-elle. On lui souhaite évidemment plein de bonheur !