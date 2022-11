L'amour est dans le pré 2022, le bilan : cet agriculteur se prend un stop au moment d'évoquer le mariage (Spoiler)

Triste nouvelle pour les fans de L'amour est dans le pré 2022, la saison touche à sa fin ce lundi 14 novembre sur M6. Ce dernier épisode, synonyme de bilan, est déjà dispo sur Salto. Dedans, on retrouve notamment Jean, qu'on avait laissé chaud comme la braise lors d'un séjour en amoureux à Rome avec Laurence.

Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour le couple et face à Karine Le Marchand, l'agriculteur annonce qu'il n'est plus avec Laurence. Le couple s'est séparé 3 semaines avant le tournage du bilan. Très touché, Jean a d'ailleurs annoncé qu'il ne voulait initialement pas participer à ce tournage. Dans une interview, il a dévoilé les raisons pour lesquelles il a changé d'avis.

"La psychologue de l'émission m'a appelé. Elle voulait que j'y aille pour expliquer ce qu'il s'était passé. Elle ne m'a pas obligé. Quand on m'oblige, je ne le fais pas. Elle m'a simplement conseillé de le faire. Je me suis dit qu'elle avait raison", a-t-il expliqué à Télé-Loisirs, avant d'ajouter : "Alexandre s'est inquiété, il m'a laissé deux ou trois messages et il m'a dit que si je ne venais pas au bilan, il viendrait me chercher ! Tout le monde m'a soutenu. J'ai repris le dessus quelques jours plus tard et toute l'équipe m'a appelé, chacun à leur tour".

"C'est pas prévu au programme"

Dans l'épisode, on retrouve également Alexandre et Anaïg. Heureusement, ils apparaissent toujours plus amoureux que jamais et expliquent qu'Anaïg vit une semaine sur deux à la ferme. Celui qui s'est fait clasher par une ancienne prétendante fait également un joli cadeau à sa chérie face à Karine Le Marchand : il lui offre les clés de sa maison. Un geste symbolique qui prouve qu'il voit très loin avec son "petit oiseau". Mais visiblement, pour le mariage, il va devoir attendre. Interrogée à ce sujet par l'animatrice, Anaïg répond cash : "C'est pas prévu au programme". "On est bien comme on est", ajoute-t-elle.

Alexandre semble du même avis, mais paraît moins catégorique. Vont-ils changer d'idée et se passer la bague aux doigts dans les années à venir ? Affaire à suivre.