"La psychologue de l'émission m'a appelé" : Jean (L'amour est dans le pré 2022) révèle pourquoi il ne voulait pas participer au bilan (spoiler)

Jean fait partie des chouchous des téléspectateurs de cette saison de L'amour est dans le pré 2022. L'agriculteur a rapidement eu un coup de coeur pour Laurence, qu'il n'a pas hésité à embrasser devant Nathalie. Avant le bilan, on a laissé le couple plus amoureux que jamais pendant un séjour à Rome. Malheureusement, dans le bilan qui sera diffusé le 14 novembre sur M6 et qui est déjà dispo sur Salto, on apprend qu'ils ne sont plus ensemble.

"Elle ne s'était pas rendue compte de la distance et que sa famille allait lui manquer. En fait, elle n'avait jamais changé de département. J'étais vraiment déçu parce que je ne m'y attendais pas", explique l'agriculteur à Karine Le Marchand, avant d'ajouter : "Je la comprends aussi. C'est quand on vit vraiment l'affaire sur le terrain qu'on s'en rend compte (...) J'ai mis un peu plus d'une semaine quand même pour me remettre. Ça m'a tellement fait un choc que je ne voulais pas venir au bilan".

"J'avais pris la douche froide"

Heureusement pour les téléspectateurs, celui qui s'est fait refaire les dents grâce à l'animatrice a changé d'avis et a bien fait le déplacement. Contacté par Télé-Loisirs, il a expliqué pourquoi il ne voulait, au départ, pas apparaître dans le dernier épisode de la saison : "Je ne voulais pas aller au bilan parce que j'avais pris la douche froide (...) Ça fait un choc les trois ou quatre premiers jours, il ne faut pas croire. Tu te dis que tu as fait une erreur, tu t'imagines plein de trucs. Je lui ai demandé, justement, à Laurence. Elle m'a dit que je n'avais rien fait qui l'avait blessée, c'était important de le savoir".

"La psychologue de l'émission m'a appelé"

L'agriculteur a ensuite dévoilé pourquoi il avait changé d'avis. "La psychologue de l'émission m'a appelé. Elle voulait que j'y aille pour expliquer ce qu'il s'était passé. Elle ne m'a pas obligé. Quand on m'oblige, je ne le fais pas. Elle m'a simplement conseillé de le faire. Je me suis dit qu'elle avait raison", explique Jean, avant de conclure : "Alexandre s'est inquiété, il m'a laissé deux ou trois messages et il m'a dit que si je ne venais pas au bilan, il viendrait me chercher ! Tout le monde m'a soutenu. J'ai repris le dessus quelques jours plus tard et toute l'équipe m'a appelé, chacun à leur tour".

Un revirement de situation qui va ravir ses fans !