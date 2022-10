"Il raconte des c*nneries" : une prétendante de L'amour est dans le pré dénonce les mensonges d'un agriculteur

Les couples commencent à se former dans L'amour est dans le pré 2022, ou du moins, les agriculteurs cachent de moins en moins leurs préférences. En témoignent la grosse galoche de Jean à Laurence devant Nathalie ou le gros clash entre Sébastien et Perrine. De son côté, Alexandre a tenté de dissimuler le coup de coeur qu'il a eu pour Anaïg en passant beaucoup de temps avec Laura.

Mais, dans l'épisode diffusé le 26 septembre 2022, après une grosse gaffe de l'agriculteur, la prétendante s'est rendue compte que leurs caractères n'étaient pas compatibles. Elle a donc décidé de faire ses valises et de quitter la ferme. Un choix qui n'a pas attristé le Normand plus que ça, car cela lui a permis de déclarer sa flamme à l'élue de son coeur.

"Alexandre a menti"

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Alexandre est revenu sur la fameuse scène de la balade à cheval qui a précipité le départ de Laura et a précisé qu'elle lui avait "reproché de ne pas être descendu de son cheval", et qu'il ne l'avait pas fait car il avait "peur qu'il se sauve".

Des propos qui n'ont pas plu du tout à son ancienne prétendante ! "Il y a une chose que je ne supporte pas, c'est le mensonge. J'ai horreur de ça. Ça arrive à tout le monde de mentir sur des petites bricoles, mais je déteste le mensonge pour se donner une bonne image. Ça m'énerve", s'est-elle indignée lors d'un live Instagram, avant d'assurer : "Alexandre a menti".

"Je ne comprends pas pourquoi il raconte toutes ces conneries"

"C'est très gentil de sa part de dire qu'il ne veut pas dire de mal sur moi et me respecte. Pour me respecter, j'aimerais bien qu'il arrête de raconter des mensonges. Je ne lui ai jamais demandé de descendre de son cheval, et lui ai encore moins reproché. Je fais de l'équitation, je sais très bien qu'on ne peut pas descendre de son cheval, à part s'il y a quelque chose de grave, surtout quand tu n'as pas l'habitude. Donc je ne lui aurais pas demandé ça. Ce n'est pas du tout cohérent ce qu'il dit. Quand j'ai vu ça, à la fois j'avais envie de rire, et à la fois je me demandais ce qu'il faisait", a ajouté Laura.

"Je ne comprends pas pourquoi il raconte toutes ces conneries. Je pense que c'est parce qu'il veut se donner une autre raison sur mon départ et ne pas assumer la mienne. Je le répète, la plus grosse raison de mon départ, c'est le manque de compréhension entre nous", a-t-elle conclu.

Ils ont bien eu raison de ne pas continuer l'aventure ensemble...