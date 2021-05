Elite saison 4, Mixte, Lupin saison 2... top 10 des séries à ne pas manquer en juin 2021

Nancy Drew

Salto adore nous proposer des séries complètement inédites en France. Après El Embarcadero ou Katy Keene, la plateforme française nous fait découvrir Nancy Drew. Héroïne culte aux Etats-Unis via la série littéraire Alice Roy (nommée Nancy Drew en version originale) du collectif Caroline Quine, elle a donc droit à une version série remise au goût du jour diffusée sur la CW aux Etats-Unis. Cette fois, Nancy Drew est une jeune détective de 18 ans qui résout des enquêtes dans la petite ville de Horseshoe Bay. Son destin va basculer après la découverte du corps sans vie de la femme de Ryan Hudson, l'homme le plus riche de la ville. Nancy va mener l'enquête.

Date de sortie : le 1er juin sur Salto.

Trois mètres au-dessus du ciel saison 2

La suite de Trois mètres au-dessus du ciel arrive enfin sur Netflix, un peu plus d'un an après la mise en ligne de la saison 1. La série italienne continuera de nous raconter l'histoire de Summer et Ale. De quoi découvrir que les choses auront bien changé en un an entre les deux personnages. Une série qui donne surtout déjà envie d'avancer le temps jusqu'à l'été et nous dépaysera, à défaut de pouvoir partir tout de suite en vacances.

Date de sortie : le 3 juin sur Netflix.

Sweet Tooth

Plongez dans l'univers fantastique de Sweet Tooth sur Netflix ! C'est l'histoire de Gus, un petit garçon hybride (mi-cerf et mi-humain) caché du monde pendant plusieurs années afin d'échapper aux chasseurs de mutants. Livré à lui-même, il se lie d'amitié avec Tommy Jepperd, un marginal solitaire. L'enfant et l'adulte se lancent alors dans un voyage extraordinaire semé de dangers et d'obstacles. Vous allez sans aucun doute craquer pour Gus et ses petites oreilles de cerf. Sweet Tooth est une série qui fait du bien parce qu'elle nous ramène en enfance.

Date de sortie : le 4 juin sur Netflix.

Alex Rider

Personnage de romans mais aussi star d'un film sorti en 2006 avec Alex Pettyfer dans le rôle principal, Alex Rider a droit à sa propre série. On y retrouve Alex qui, encore ado, est recruté par les services secrets britanniques pour infiltrer une école réservée aux enfants des plus riches familles du pays. Bref, des enquêtes, de l'espionnage, quoi demander de plus pour une série réussie ?

Date de sortie : le 8 juin sur OCS.

Loki

Marvel et Disney+ ne vont pas s'arrêter sur une si belle lancée : après avoir proposé WandaVision et Falcon et le Soldat de l'hiver, la plateforme mettra en ligne sa 3e série Marvel centrée sur Loki. Eh oui, Loki est increvable puisque ceux qui ont une bonne mémoire se souviendront que le personnage a été tué par Thanos. Mais en fait, la série se déroulera des années plus tôt, dans une réalité alternative créée suite à la fuite de Loki avec le Tesseract. Loki a changé la réalité et va être rattrapé par la Time Variance Authority dont le but est d'empêcher les individus de changer le passé ou le futur. Bref, on a hâte d'embarquer pour ce voyage dans le temps en compagnie de Tom Hiddleston qui reprend évidemment son rôle.

Date de sortie : dès le 9 juin sur Disney+.