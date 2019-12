Watchmen, Mortel, 13 Reasons Why... les tops et flops séries de l'année 2019

The End of the F***ing World (saison 2)

La saison 1 était tellement parfaite qu'on a tremblé quand Netflix a renouvelé The End of The F****ing World pour une saison 2. Mais on aurait pas dû autant douter de Charlie Covell, le scénariste de la série. Pour cette suite de 8 épisodes, il arrive au niveau de la saison 1 et fait même mieux à certains moments. L'arrivée de Bonnie apporte une dynamique intéressante et Alyssa et James sont toujours aussi touchants. Et la bonne nouvelle, c'est que la série va se terminer sur cette bonne note puisqu'une saison 3 n'est pas au programme.