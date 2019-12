Watchmen saison 1 : un épisode de la série supprimé au dernier moment

Vous trouvez que la saison 1 de Watchmen est passée trop vite ? Ne soyez donc pas étonné de voir un début de frustration pointer le bout de son nez à la lecture de cet article. Damon Lindelof - le créateur, vient en effet de l'annoncer à Collider, "le plan original était de faire 10 épisodes", au lieu des 9 diffusés sur HBO (USA) et OCS (France).

Un choix créatif et logique

Pourquoi avoir finalement supprimé un épisode, alors même qu'il est déjà ouvert à la poursuite de son histoire lors d'une saison 2 ? Tout simplement pour des questions de rythme et de cohérence. "Je crois que c'est au moment de l'écriture de l'épisode 4 ou 5 que nous avons réalisé ce qu'allait être l'épisode 6 - et que celui-ci avait besoin de prendre place exactement là où il a pris place" a-t-il ainsi confessé.

D'après Damon Lindelof, si le schéma narratif de la saison 1 a aussi bien fonctionné à l'écran, c'est justement grâce à cet épisode en moins : "On a senti que, une fois que l'épisode 6 prendrait fin, nous serions plus près de la fin que du début. Pour nous, l'épisode 6 ne nous paraissait pas être un simple point de passage. Avec lui, on sentait que l'on savait exactement ce qu'il y avait à savoir pour avancer vers la conclusion".

Un épisode inutile

Autrement dit, ce n'est pas d'avoir eu un épisode en moins qui est frustrant, c'est d'avoir un épisode en plus qui l'aurait été : "Je me suis dit 'On ne va pas faire un épisode de remplissage. On sait exactement ce que l'on doit faire pour arriver à la conclusion, il est temps de démarrer ça. Je ne veux pas faire du surplace'". Oui, la perfection d'une série se cache dans ses détails.