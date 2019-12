Watchmen saison 2 : une suite possible, mais pas avant de longues années ?

Le final de la saison 1 de Watchmen, diffusé ce dimanche 15 décembre sur HBO et OCS, a parfaitement conclu l'histoire entamée depuis le premier épisode, mais cela n'empêche pas certains fans d'espérer une suite. Une envie impossible ? Peut-être pas.

Une saison 2 possible, mais...

Après avoir confié ces dernières semaines son souhait de ne pas poursuivre l'aventure, Damon Lindelof (le créateur) a finalement profité d'une interview accordée à Variety pour ouvrir la porte à de nouveaux épisodes : "On est en train de se poser la question 'Faut-il une nouvelle saison de Watchmen ?'. Et si c'est le cas, de quoi parlerait-elle ?"

Malheureusement, n'espérez pas voir la série revenir d'ici 2020/2021 sur nos écrans. Comme l'a ensuite confié le showrunner, "Je ne dis pas que je ne veux pas le faire, ou que ça ne devrait pas exister. Je dis simplement 'Toutes les idées que j'avais sont dans cette saison 1'".

Autrement dit, il est actuellement incapable de savoir à quel moment il se sentira prêt et inspiré pour relancer la machine : "Je suis d'accord avec HBO, c'est une série qui mérite une suite. Peut-être que ça continuera dans un an ou deux. Ou alors dans quatre ans. Mais j'aimerais voir plus de Watchmen".

Regina King est prête, mais...

De son côté, Regina King - l'interprète d'Angela, a également confirmé être prête à reprendre son rôle. Cependant, tandis que son personnage connait une grosse évolution en fin de saison 1, l'actrice a précisé que ses attentes étaient désormais plus élevées : "Je peux me voir jouer dans une saison 2, mais elle devra être très intelligente. (...) Il faudra qu'elle soit intelligente, avec de possibles clins d'oeil, tout en créant de nouveaux endroits à explorer, qui feront sens et seront connectés au monde que l'on a créé dans la saison 1".

Une exigence importante qui, vous vous en doutez, obligera Damon Lindelof et son équipe à rivaliser d'ingéniosité pour écrire la suite, ce qui devrait donc retarder le retour de la série. Courage.