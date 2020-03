The Vampire Diaries : Taylor Swift a failli jouer dans la série selon Nina Dobrev

On a parfois tendance à l'oublier mais Taylor Swift n'est pas seulement une chanteuse à succès ! Celle qui cartonne dans les charts a fait ses premiers pas d'actrice en 2009 dans la série Les Experts et a par la suite joué sur le petit écran dans New Girl et au cinéma dans Valentine's Day et Cats. Mais un autre rôle a bien failli s'ajouter à la liste !

Taylor Swift a failli jouer dans The Vampire Diaries

Ce mardi 10 mars, nous fêtions les 3 ans de la fin de The Vampire Diaries. Eh oui, déjà ! A l'occasion de la promo de son nouveau film Run This Town, Nina Dobrev a fait quelques confidences sur les coulisses de la série. Non, elle n'est pas revenue sur ses tensions avec Paul Wesley mais a révélé que le show vampirique aurait pu être différent grâce à... Taylor Swift. "Je me souviens qu'au début de la série, on avait entendu dire que Taylor Swift était fan de la série. Les producteurs ont essayé d'écrire un rôle pour elle" a révélé l'actrice à E! News. Finalement, la chanteuse n'a jamais fait d'apparition dans The Vampire Diaries à cause de son emploi du temps beaucoup trop chargé. "Elle aurait été super" a confié l'ex-interprète d'Elena Gilbert. Dommage, on aurait bien aimé voir ça !

Même si The Vampire Diaries est terminée, l'univers de la série vit toujours à travers Legacies, le spin-off de The Originals, où l'on retrouve notamment Alaric (Matt Davis). La série qui en est à sa saison 2 aux USA a récemment accueilli un autre personnage culte de TVD : Kai Parker joué par Chris Wood. En France, le show est diffusé sur SyFy.