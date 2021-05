Shadow and Bone : 8 secrets sur la série

Après les succès de La Chronique des Bridgerton, Lupin, Ginny & Georgia ou encore Qui a tué Sara ?, c'est Shadow and Bone : la saga Grisha qui fait kiffer les abonnés de Netflix. La série se trouve toujours dans le top 10 des programmes les plus vus sur la plateforme en France. PRBK t'a déjà permis de tester ta mémoire sur la saison 1 de Shadow and Bone avec notre quiz et t'a dévoilé les plus grosses différences entre les livres et la série. Place cette fois aux secrets autour de cet univers.

1. Deux sagas, une série

On le sait, Shadow and Bone : la saga Grisha est basée sur les romans de Leigh Bardugo. Mais saviez-vous que la série mélangeait en fait deux histoires de l'autrice américaine ? Eh oui, la série est en fait un mix entre deux sagas littéraires. D'un côté la série Grisha (composée de trois romans), qui raconte l'histoire d'Alina (Jessie Mei Li), de Mal (Archie Renaux) et du Darkling (Ben Barnes). De l'autre, elle ajoute la duologie Six of Crows qui, elle, est consacrée à Kaz (Freddy Carter), Inej (Amita Suman), Jesper (Kit Young), Matthias (Calahan Skogman) et Nina (Danielle Galligan). Si l'histoire entourant Alina est (presque) la même que dans le roman, tout ce qui touche les Crows a été inventé pour la série.

2. L'autrice fait un cameo dans la saison 1

Leigh Bardugo a travaillé en étroite collaboration avec le showrunner Eric Heisserer pour créer la série adaptée de ses romans. Et l'autrice fait même une apparition dans un épisode de Shadow and Bone ! Dans l'épisode 2, alors qu'Alina arrive au petit palace, on peut voir Leigh Bardugo qui est la première à prendre Alina dans ses bras. Un cameo digne de celui de Stephenie Meyer dans le dernier Twilight !