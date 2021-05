Shadow and Bone : les 8 plus grosses différences entre la série et le livre

2. Alina a des origines Shu

Pour incarner Alina Starkov, la série a misé sur Jessie Mei Li qui a des origines asiatiques, faisant du personnage une jeune orpheline ayant des origines Shu. Une chose complètement différente des romans où Alina n'est pas Shu. Dans le Grishaverse, les Shu sont un peuple ennemi, leur nation (Shu Han) bordant Ravka au nord. Cette différence permet aussi à la série d'évoquer le racisme via les origines d'Alina.

3. Toute cette intrigue n'existe pas dans le roman

Pour créer Shadow and Bone, le showrunner Eric Heisserer a mixé les histoires de deux oeuvres de Leigh Bargudo : la trilogie Grisha et la duologie Six of Crows. Dans la série, Inej (Amita Suman), Kaz (Freddy Carter) et Jesper (Kit Young) quittent Ketterdam et traversent le Fold dans un but : capturer Alina alias l'invocatrice de la lumière (Sun Summoner en anglais). Une histoire qui n'existe pas du tout dans le roman car Inej, Kaz et Jesper n'apparaissent pas dans la trilogie Grisha mais sont les héros de Six of Crows avec Nina (Danielle Galligan) et Matthias (Calahan Skogman).

La saison 1 de la série n'en dévoile que très peu sur le trio Inej/Kaz/Jesper, notamment sur leurs origines (à part Inej dont le passé est évoqué). L'histoire de la rencontre entre Matthias et Nina est cependant assez proche de ce qu'il se passe dans Six of Crows. Eric Heisserer a déjà laissé entendre que la suite de la série pourrait plus s'intéresser aux Crows avec notamment l'arrivée d'un personnage important des romans qui est complètement absent de la saison 1.

4. Mal et sa relation avec Alina

Le premier roman de la trilogie dont s'inspire Shadow and Bone est raconté du point de vue d'Alina et, dans le livre, la jeune femme est très amoureuse de Mal (Archie Renaux). Des sentiments amoureux qui sont moins flagrants dans la série où la relation entre Alina et Mal prend plus de temps à se mettre en place. La série permet aussi à Mal de prendre plus d'importance. Une chose qu'apprécie Leigh Bardugo qui a même confié qu'elle préférait le Mal de la série au Mal des livres.