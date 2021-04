Shadow and Bone : team Mal ou team Darkling ? Les acteurs choisissent leur camp

Comme dans toute bonne saga qui se respecte, il y a aussi un triangle amoureux dans Shadow and Bone : la saga Grisha, dispo sur Netflix (découvrez notre avis sur la série fantastique). Dès le début de la série, on comprend qu'Alina (Jessie Mei Li) a des sentiments pour son meilleur ami Mal (Archie Renaux) avec qui elle a grandi. Mais ce n'est pas tout : la jeune femme se rapproche aussi du Général Kirigan (Ben Barnes), connu sous le nom de Darkling.

Les acteurs de Shadow and Bone sont-ils team Mal ou team Darkling ?

Sur les réseaux sociaux, les internautes commencent déjà à choisir leur team mais qu'en est-il des acteurs ? Veulent-ils voir Alina en couple avec Mal ou bien avec le Darkling ? Jessie Mei Li a déjà choisi son camp et la star de Shadow and Bone est... team Mal ! "A 100%, il faut que ce soit Mal ! Leur relation est adorable, ils sont égaux. Ils prennent soin l'un de l'autre." a confié l'actrice à Entertainment Tonight. Et d'ajouter : "Kirigan, le Darkling, attire une partie de la personnalité d'Alina. Il y a une partie d'elle qui veut être puissante et ressent cette connexion. Pour moi, il est important de trouver quelqu'un qui te traite bien et Mal traite tellement bien Alina, il l'aime réellement. Je veux le meilleur pour elle et je pense que c'est Mal".

Quant à Ben Barnes ? L'acteur qui a beaucoup changé depuis Le Monde de Narnia est lui aussi team Mal ! "Je suis aussi team Mal à 100% !" a-t-il expliqué. Plus surprenant, Archie Renaux qui joue Mal, lui, semble pencher pour la team Darkling. "Elle est jeune, elle explore différentes choses. Alors pourquoi quoi marcher du côté sombre" a confié l'acteur à Entertainement Tonight. Et vous, quelle team êtes vous ? Votez ci-dessous pour nous le dire :