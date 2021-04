Shadow and Bone saison 2 : Alina et Mal, les pouvoirs de Kirigan... le créateur donne des infos

Depuis une semaine, on peut découvrir les 8 épisodes de la saison 1 de Shadow and Bone : la saga Grisha sur Netflix. La série cartonne puisqu'elle est classée numéro 1 du top 10 des programmes les plus vus sur la plateforme en France depuis samedi. Certains se demandent donc si une saison 2 est dans les cartons : Netflix ne l'a pas confirmée mais le créateur de la série a confié préparer la suite et dévoilé qu'il voyait 4 saisons pour Shadow and Bone.

Et il y a encore des histoires à raconter puisque la série est basée sur les romans de Leigh Bardugo et que le final de la saison 1 nous laissait sur quelques cliffhangers : Alina (Jessie Mei Li) et Mal (Archie Renaux) partaient ensemble alors que Kaz (Freddy Carter), Inej (Amita Suman) et Jesper (Kit Young) décidaient de repartir à Ketterdam. Dans l'ultime scène, on découvrait que le Darkling (Ben Barnes) avait survécu au Fold qu'il quittait, accompagné de dangereuses créatures.

Le couple Alina/Mal au centre de la saison 2

Après s'être tournés autour durant la saison 1 de Shadow and Bone, Mal et Alina se sont avoués leurs sentiments... mais ne se sont pas embrassés. Ceux qui shippent Malina (découvrez l'avis des acteurs sur le triangle amoureux Mal/Alina/Kirigan) devraient être ravis puisque le duo devrait être plus exploré dans la possible saison 2. "Je pense qu'il y aura beaucoup de bisous dans leur futur, si on a l'opportunité de le faire" a confié Eric Heisserer à TVLine. Le boss de Shadow and Bone a aussi évoqué l'absence de baisers dans la saison 1, expliquant qu'il s'était "battu" pour certains aspects de la série... et perdu quelques batailles comme celle-ci par exemple.

Quelle suite pour Kirigan ?

La potentielle saison 2 de Shadow and Bone devrait aussi nous en révéler plus sur Kirigan/le Darkling, joué par Ben Barnes qui a été casté grâce aux fans des romans. Que sont les créatures qui le suivaient en dehors du Fold ? Dans les romans, elles sont appelées Nichevo'ya ce qui signifie "rien" dans la langue de Ravka, précise Eric Heisserer à Collider. "Ce seront des ennemis encore plus énormes pour Alina, Mal et tous ceux qui se retrouveront face à Kirigan" prévient-il. Tremblez !

Retour à Ketterdam

Eric Heisserer confie aussi vouloir toujours consacrer du temps au trio Jesper/Inej/Kaz dans la suite. "Nous aimerions passer un peu plus de temps à Ketterdam" a-t-il confié. Dans la saison 1, le trio quittait rapidement la ville pour traverser le Fold et enlever Alina. Eric Heisserer a aussi évoqué la relation ambiguë entre Inej et Kaz. "On a compris que cette relation entre Kaz et Inej va être plus tendue et plus compliquée car ils sont liés par leurs propres traumatismes" explique-t-il.

De nouveaux personnages au programme

La saison 2 de Shadow and Bone, si elle voit le jour, pourrait aussi permettre à la série d'introduire de nouveaux personnages importants des romans comme Wylan Van Eck, l'un des Crows. "Je peux vous dire qu'il y aura plus de Wylan à 100%. Nous aimerions l'intégrer à la série" a assuré le créateur du show de Netflix. Dans la duologie Six of Crows, Wylan et Jesper se rapprochent. Autre personnage qui pourrait faire son arrivée ? Nikolai Lantsov, le fils de l'ancien roi de Ravka qui est lié à Zoya (Sujaya Dasgupta) dans les romans. On a hâte et on croise les doigts pour un renouvellement !