Shadow and Bone saison 2 : Inej et Kaz en couple ? Amita Suman est contre et explique pourquoi

Eh non, il n'y a pas que le triangle amoureux Mal/Alina/Kirigan dans Shadow and Bone : la saga Grisha. Dans la série dispo sur Netflix, on a découvert de nombreux personnages joués par des acteurs de talents (découvrez les stars dans la série VS dans la vie sur PRBK). Parmi les persos qui ont le plus intéressé les spectateurs, on retrouve le trio Inej/Kaz/Jesper. Et comme nous, vous avez peut-être remarqué que Kaz (Freddy Carter) et Inej (Amita Suman) sont très proches.

Amita Suman ne croit pas au couple Inej/Kaz et explique pourquoi

Un rapprochement amoureux entre Kaz et Inej est-il au programme de Shadow and Bone ? Rien n'est moins sûr si on en croit Amita Suman qui joue Inej. Dans la série, on apprend que Kaz a sauvé la jeune femme qui avait été forcée de se prostituer à la Menagerie, le bordel tenu par Tante Heleen (Deirdre Mullins). Amita Suman le reconnaît, Inej sent certainement une certaine attirance pour Kaz mais leur relation est bien plus complexe qu'il n'y parait. "Inej ne peut pas s'empêcher d'être attirée par Mister Brekker. Ce sont deux esprits similaires. (...) Ils ne peuvent pas arrêter cette alchimie qu'il y a entre eux" souligne l'actrice à Refinery29. Même si on en sait peu sur le passé de Kaz, on imagine qu'il a lui aussi beaucoup souffert, comme c'est le cas de sa jeune protégée. Selon l'actrice, Kaz serait d'abord pour Inej celui qui lui a sauvé la vie. "Si Kaz Breeker n'était pas arrivé dans sa vie à ce moment-là pour la sauver, je pense qu'Inej aurait suivi une route très, très sombre et n'aurait pas survécu très longtemps" précise Amita Suman.

"Inej est brisée"

Pour Amita Suman, un possible couple Inej/Kaz est donc compliqué à envisager si la série a droit à une saison 2, surtout vu le passé traumatisant de la jeune femme. "J'adore la relation amicale entre Kaz et Inej. Ils ont une de ces relations dans laquelle ils ne parlent pas de leurs sentiments mais leurs actions parlent plus que les mots. (...) Inej ne se demande pas s'il a des sentiments pour elle. Elle n'est pas prête. Pour une personne qui a un passé si traumatisant de penser : 'Ce mec m'aime bien ?'... Non ça n'arrive pas. Pour elle, à ce moment là, il y a des choses plus importantes" a expliqué l'actrice qui ajoute : "Inej a son propre but, elle veut s'assurer que personne ne vive la même chose qu'elle. Inej est brisée. Mais de tous ces morceaux, elle a forgé une chose encore plus forte et plus dangereuse" confie-t-elle.