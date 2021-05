Shadow and Bone saison 1 : cette scène qui a dégouté Ben Barnes

Publiée dès 2012, la trilogie Grisha de Leigh Bardugo a enfin eu droit à son adaptation en série grâce à Netflix. A l'époque de la sortie des romans, les fans militaient déjà pour voir Ben Barnes incarner le Darkling et leur rêve s'est donc réalisé. L'acteur vu dans Le Monde de Narnia, Westworld ou encore The Punisher a accepté de jouer le méchant de Shadow and Bone : la saga Grisha, mais n'a pas caché être en réalité team Mal dans le triangle amoureux autour d'Alina Starkov (Jessie Mei Li). Car même s'il incarne Kirigan, l'acteur britannique n'est pas fan de toutes les actions de ce dernier. La preuve avec une scène en particulier (et non, il ne s'agit pas de celle où il coupe des têtes avec son pouvoir !).

Cette scène entre Alina et le Darkling qui énerve Ben Barnes

Alors, quelle scène de Shadow and Bone a agacé Ben Barnes ? Cela peut sembler superficiel mais il s'agit en fait d'une scène de l'épisode 5 dans laquelle le Darkling offre des fleurs à Alina. Dans la scène en question, on le voit lui donner ses fleurs préférées, une info que Mal (Archie Renaux) lui a donné sans le vouloir. Un moment qui, comme le confie Ben Barnes, souligne le côté manipulateur de son personnage, et qu'il n'a pas DU TOUT apprécié en tant que spectateur.

"J'ai crié sur mon écran ! Je veux juste être gentil. Je veux être un personnage que les gens aiment ! A ce moment-là, quand il lui donne les iris bleus (...) je me suis senti malade" a confié l'acteur à Seventeen. Et d'ajouter : "Ce n'est pas le fait de tuer des gens mais c'est ça qui m'a rendu malade car c'est tellement manipulateur et je ne peux pas excuser cela en tant qu'homme". Ben Barnes va même plus loin. "Pour moi, c'est vraiment répugnant à regarder. Parfois, ce n'est pas le cas quand on tourne mais quand j'ai vu cette scène, j'ai vraiment eu une réaction très viscérale" confie aussi l'acteur.

Quelle suite pour le Darkling ?

Si Shadow and Bone a droit à une saison 2, on imagine que le grand méchant pourrait bien nous réserver d'autres moments polémiques. En plus des révélations du créateur Eric Heisserer sur la suite de la série, Ben Barnes a aussi dévoilé ce qu'il attend pour la possible suite : "Si ça continue, j'aimerais poursuivre l'idée qu'il soit encore plus puissant que dans la saison 1. Il sera sûrement plus isolé et sans soutien. Cela va causer beaucoup de problèmes d'égo et des soucis de colère, de tristesse et de perte et tout ça. J'aimerais voir cette douleur. J'aimerais voir comment il exprime cela et comment il peut se débrouiller face aux autres personnages" a expliqué Ben Barnes. On espère bien voir ça !