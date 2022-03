Regé-Jean Page : que devient-il depuis son départ de La Chronique des Bridgerton ?

Enorme succès de la fin 2020 et du début 2021, La Chronique des Bridgerton est de retour ! La saison 2 (toujours aussi hot si on en croit la bande-annonce) est centrée sur une nouvelle histoire d'amour avec un gros départ : en avril 2021, Regé-Jean Page confirmait son absence pour la saison 2. L'acteur a expliqué n'avoir signé que pour une saison et aurait refusé une grosse somme pour revenir. Bref, il faut tourner la page. Mais l'acteur, lui, ne va pas faire ses adieux aux fans. Au contraire !

Des projets de films à gogo pour Regé-Jean Page

Grâce à La Chronique des Bridgerton, Regé-Jean Page est devenu une véritable star. La série lui a même valu une nomination aux Emmy Awards dans la catégorie meilleur acteur dans une série dramatique. Et par la suite, les propositions se sont donc accumulées pour l'acteur. Si Regé-Jean Page vous manque, vous pouvez déjà le retrouver sur Netflix mais seulement par la voix : il est le narrateur du documentaire animalier Survivre au paradis, une histoire de famille, dispo sur la plateforme.

Mais il a aussi d'autres projets sur le feu et a tourné plusieurs films. D'abord, on le retrouvera dans le film Netflix The Gray Man. Ce film d'action réalisé par les frères Russo (les metteurs en scènes d'Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame) raconte l'histoire d'un mercenaire de la CIA traqué par un ancien collègue. Au casting, on retrouvera aussi Ana de Armas, Chris Evans et Ryan Gosling. Classe !

Autre projet pour le BG ? Le film Dungeons & Dragons. Adapté du célèbre jeu, cette version film a été tourné en 20201 et devrait sortir en salles le 3 mars 2023. L'ex-interprète de Simon jouera l'un des rôles principaux face à Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith et Hugh Grant.

En couple et toujours aussi discret

Et si vous vous posiez la question, oui Regé-Jean Page est toujours pris ! L'acteur s'était amusé des rumeurs de couple avec Phoebe Dynevor et pour cause : il est amoureux dans la vie et partage sa vie depuis plusieurs années avec la journaliste Emily Brown. Après une première apparition publique en septembre 2021, il a de nouveau posé avec sa chérie au début du mois de mars.

Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de Regé-Jean Page dans les années à venir !