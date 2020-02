Mulan, Bloodshot, Miss... : top 8 des films à voir en mars 2020

Mulan

22 ans après le dessin-animé, Mulan reprend vie ! Eh oui, la mode des remake de Disney touche aussi la jeune guerrière. Après La Belle et la Bête, Dumbo, Aladdin ou encore Le Roi Lion, nous aurons droit à une nouvelle version de l'histoire. Sauf que contrairement à certaines autres adaptations, ce "nouveau Mulan" réalisé par Niki Caro devrait être assez différent du dessin-animé. Et pour cause, il n'y aura pas de chansons, le personnage de Li Shang sera remplacé par un nouveau personnage masculin et même Mushu, le petit dragon accompagnant l'héroïne, sera absent. Une perspective à la fois excitante et un peu flippante...

Date de sortie : le 25 mars.