Manifest saison 2, The Crown saison 4... : top 10 des séries à voir en novembre 2020

Quatre mariages et un enterrement

Sorti en 1994, le film culte Quatre mariages et un enterrement avec Hugh Grant et Andie MacDowell a eu droit à un reboot en série diffusé aux Etats-Unis sur Hulu. Grâce à Salto, lancée le 20 octobre dernier, vous pouvez maintenant découvrir cette mini-série. On y suit quatre Américains réunis lors d'une mariage à Londres. Mais évidemment, ces retrouvailles vont apporter leurs lots de drames dans la vie de chacun. Côté casting, on retrouve Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Nikesh Patel, Rebecca Rittenhouse ou encore Brandon Mychal Smith.

Date de sortie : le 1er novembre sur Salto.

Possessions

Après avoir proposé la série The Head avec Alvaro Morte à ses abonnés, Canal+ va nous faire flipper avec Possessions, sa nouvelle série originale. L'action se déroule en Israël, où Natalie (Nadia Tereszkiewicz), une Française expatriée, vit avec son amoureux. Le soir de leur mariage, ce dernier est assassiné et Natalie devient la principale suspecte de la police. Karim (Reda Kateb), un diplomate, va l'aider à s'en sortir mais il va découvrir qu'elle cache quelque chose.

Date de sortie : à partir du 2 novembre sur Canal+.

Stumptown

Après How I Met Your Mother et Friends From College, Cobie Smulders a fait son retour à la télé américaine en septembre 20189 dans Stumptown. Elle y donne la réplique à Jake Johnson (New Girl) et incarne Dex Parios, une vétérante qui souffre de stress post-traumatique après avoir été déployée en Afghanistan. Elle est depuis devenue détective privée pour subvenir à ses besoin et à ceux de son jeune frère. Une série dont il faudra profiter : après avoir été renouvelée pour une saison 2 par la chaîne ABC, cette suite a été annulée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Date de sortie : à partir du 2 novembre sur Téva.

Ici tout commence

Si vous avez suivi tous les épisodes de Demain nous appartient, Ici tout commence est pour vous ! Il s'agit en fait du spin-off du feuilleton de TF1 avec Ingrid Chauvin. Exit Sète, on se retrouve cette fois dans le Gard, plus précisément à l'Institut Auguste Armand, une école de cuisine spécialisée dans la gastronomie française que va intégrer Maxime Delcourt (Clément Rémiens). Deux autres personnages de Demain nous appartient sont aussi du voyage : Antoine (Frédéric Diefenthal), qui devient le nouveau proviseur, et Rose (Vanessa Demouy), qui va retrouver son père qui n'est autre qu'Auguste Armand (Francis Huster) et sa soeur (jouée par Elsa Lunghini).

Date de sortie : à partir du 2 novembre sur TF1.