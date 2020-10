His Dark Materials saison 2 : la bande-annonce épique

Adaptée en film en 2007, la saga littéraire A la croisée des mondes a fait son retour en série en 2019. Ce sont HBO et BBC One qui se sont associés pour cette nouvelle version des romans de Philip Pullman avec au casting Dafne Keen, Ruth Wilson, James McAvoy ou encore Lin-Manuel Miranda. Si la saison 1 vous a scotché, la suite s'annonce encore plus folle.

Lyra et Will en fuite dans la bande-annonce

Dans la saison 2 de His Dark Materials qui adapte le 2e tome intitulé La Tour des anges, Lyra va croiser la route de Will. Souvenez-vous, à la fin de la saison 1, la jeune fille quittait son monde pour traverser le pont la menant vers un autre monde. C'est donc là qu'elle retrouvera Will (Amir Wilson) qui a lui aussi changé de monde. Ils vont être pourchassés par le Magisterium et Mrs Coulter (Ruth Wilson) et Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda) cherchera lui aussi à retrouver leurs traces. Pour se faire, il va s'associer avec un nouveau personnage joué par Andrew Scott (Sherlock, Fleabag). Mais la bande-annonce à voir dans notre diaporama tease aussi de nombreuses tensions, une possible guerre et des scènes toujours aussi épique.

La saison 2 de His Dark Materials : à la croisée des mondes débute le 17 novembre, en US+24, sur OCS.