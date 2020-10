9-1-1 saison 4 : les premières infos sur la suite de la série

Comme de très nombreuses séries, 9-1-1 a été impactée par la crise liée au coronavirus. Mais contrairement à Riverdale ou Grey's Anatomy, le tournage de la saison 3 s'est terminé juste avant la fermeture des plateaux et aucun épisode n'a été supprimé. Cependant, la date de reprise tardive des tournages va repousser la 4e saison, commandée en avril dernier.

Quelle date de sortie pour les nouveaux épisodes ?

Pour l'instant, on ne connaît pas exactement la date de sortie de la saison 4 de 9-1-1. Mais la FOX qui diffuse la série aux Etats-Unis a annoncé cette semaine que le show avec Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark ou encore Jennifer Love Hewitt sera de retour à l'antenne en janvier 2021, tout comme le spin-off, 9-1-1 : Lone Star, et deux autres séries de la chaîne : The Resident et Prodigal Son.

Un personnage plus important, un départ et un retour ?

Arrivé dans la saison 3 de la série, John Harlan Kim aura un rôle plus important dans la suite de 9-1-1 : l'acteur qui incarne Albert Kim, le demi-frère de Chimney, a été promu régulier pour la saison 4. Cela signifie qu'il sera encore plus présent dans les épisodes ! Mais qu'en est-il pour Hen (Aisha Hinds) qui décidait d'intégrer une école de médecine à la fin de la saison 3 ? Dans une interview, le showrunner Tim Minear a rassuré les fans : il n'est pas prévu qu'elle disparaisse ni même qu'elle soit moins présente. "Cela signifie que nous devons raconter cette histoire d'une façon satisfaisante, intéressante et gratifiante" a-t-il précisé à TVLine.

Dans cette même interview, Tim Minear a aussi évoqué un possible retour de Brooke Shields qui jouait le Dr Kara Sanford dans le final. "J'adorerais qu'elle revienne" a-t-il assuré. Quant à Abby (Connie Britton) ? Cette histoire est désormais bel et bien terminée.

Un saut dans le temps et le coronavirus à venir

La saison 4 pourrait avoir lieu quelques temps après le final de la saison 3 comme l'a teasé le boss de la série. Pourquoi ? A cause du coronavirus qui sera inclus à l'intrigue. "Pour une série sur les premiers secours, on ne peut pas vraiment l'ignorer (...) Les personnages vont avoir traversé ce qu'a traversé le public. Il y aura peut-être des flashbacks qui montreront ce qu'ils ont vécu au plus fort de la pandémie" a-t-il teasé en mai dernier.

Le spin-off 9-1-1 : Lone Star remplace la série originale sur M6

Si vous adorez 9-1-1, bonne nouvelle : son spin-off arrive pour prendre la place de la série originale. La semaine prochaine, M6 diffusera le film Coco mais 9-1-1 : Lone Star arrivera le 5 novembre. Cette série dérivée suit Owen Strand (Rob Lowe), ancien pompier de New York qui a été le seul de sa caserne à survivre aux attentats du 11 septembre. Maintenant pompier à Austin au Texas, il travaille aux côtés de son fils Owen (Ronen Rubinstein). Au casting, on retrouve aussi Liv Tyler qui joue une ambulancière, Jim Parrack qui incarne un pompier et Sierra McClain qui joue l'opératrice du numéro d'urgence. Découvrez la bande-annonce :