Les Frères Scott : Jeffrey Dean Morgan a failli jouer Keith Scott !

L'ex-star des Frères Scott et l'interprète de Negan dans The Walking Dead se sont rencontrés en 2007, juste après que l'actrice a quitté la série. Depuis, ils se sont mariés en octobre 2019 et ont deux enfants : un fils, Gus, né en 2010 et une fille, George, née en 2018. Lors de la naissance de sa fille, Hilarie Burton avait dévoilé avoir fait une fausse couche avant l'arrivée de sa petite princesse.