Les Frères Scott : Danneel Harris, Bryan Greenberg... que deviennent les acteurs secondaires ?

Bryan Greenberg (Jake)

Tu n'as sans doute pas oublié Jake Jagielski qui fuyait Tree Hill avec sa fille au début de la série. Depuis, Bryan Greenberg a enchaîné les rôles à la télévision mais ses séries n'ont malheureusement pas toujours eu un gros succès. Il a joué dans October Road et How to Make it in America, toutes les deux annulées après 2 saisons. On a aussi pu le voir dans The Mindy Project, The Tick et dans la série God Friended Me. Côté coeur, l'acteur est marié depuis 2015 avec Jamie Chung vue dans Once Upon a Time et The Gifted.