Moira Kelly, Paul Johansson... : que deviennent les parents des Frères Scott ?

Paul Johansson (Dan)

C'est le personnage qu'on a tous aimé détester. Dans Les Frères Scott, Paul Johansson jouait Dan Scott, le père de Lucas et Nathan (James Lafferty) et surtout gros manipulateur du show. Présent dans toutes les saisons (sauf dans la 8e où il était simplement guest-star), l'acteur a continué sa carrière à la télévision après la fin de la série. En plus d'avoir enchaîné les rôles en tant que guest-star dans Esprits Criminels, Les Experts, Bones ou encore Once Upon a Time, il a aussi tenu un rôle dans Mad Men et est l'une des stars de la série Van Helsing, diffusée entre 2016 et 2018. On a aussi pu le voir dans quelques petits films.