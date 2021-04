Riverdale, Gossip Girl, Les Frères Scott... 10 intrigues complètement nulles dans les séries

2. Dan est Gossip Girl

Pas facile de conclure un gros mystère de façon satisfaisante. Gossip Girl nous l'a bien montré. Après 6 saisons et 121 épisodes, on découvrait dans le dernier épisode que la blogueuse qui a fait de la vie de nos héros un enfer n'était autre que... Dan Humphrey (Penn Badgley). Say whaaat ? En plus du fait que ce soit improbable, on oublie pas non plus le fait que, dans le flashforward, Serena (Blake Lively) épouse Dan comme si de rien n'était. Et dire que cette révélation qui n'a aucun sens était spoilée dès l'épisode 1...