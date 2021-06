Les Frères Scott : Sophia Bush révèle un secret bien gardé sur Brooke

Même si elle s'est terminée en 2012, Les Frères Scott reste une série complètement culte, adorée par des milliers de personnes. Récemment, Hilarie Burton s'était confié sur une intrigue gênante tandis que Sophia Bush a évoqué une possible suite de la série. Mais l'actrice a aussi dévoilé un autre secret autour du show. On le savait, Hilarie Burton (Peyton), Bethany Joy Lenz (Haley) et Sophia Bush (Brooke) se sont retrouvées pour enregistrer un podcast, Drama Queens, à écouter d'urgence si vous êtes fans de la série. L'occasion de faire quelques confidences sur les débuts du show.

Brooke a failli avoir un autre prénom dans Les Frères Scott

Oui, vous avez bien lu : à l'origine, Brooke ne devait pas du tout s'appeler Brooke dans Les Frères Scott ! Comme l'a expliqué Sophia Bush, la production avait choisi un autre prénom pour le personnage qu'elle a joué à l'écran : "Son prénom n'était pas Brooke à l'origine, c'était Tara." a expliqué la star qui n'était pas très convaincue par ce prénom. "Non, non à 1000% ! Pour moi, ce n'était pas son prénom, ça ne me semblait pas bien." a expliqué la star que l'on retrouve dans la saison 2 de Love, Victor.

Le prénom de Brooke est un hommage à une amie de Sophia Bush

Sophia Bush a donc décidé d'en parler aux scénaristes qui ont été très ouverts pour un changement. C'est finalement l'actrice qui a choisi le prénom Brooke et pas par hasard : il rend hommage à l'une de ses amies. "Un des scénaristes m'a demandé quel prénom j'aimais. Ils m'ont donné des idées et en fait, ma meilleure amie de la fac s'appelle Brooke et c'est une fille super chic." a expliqué la star.

Pourquoi a-t-elle choisi de lui rendre hommage à travers son personnage dans Les Frères Scott ? Car elle trouvait que l'état d'esprit de son amie et celui de son personnage étaient très similaires. "Elle a toujours été audacieuse, elle n'avait jamais honte de rien, elle n'était jamais inquiète puisqu'elle était toujours elle-même. (...) Ce personnage devait être comme ça." se souvient Sophia Bush. Et voilà comment Brooke Davis est née !