Les Frères Scott : Hilarie Burton critique une intrigue gênante liée à Peyton

Si tout semblait (presque) parfait en apparence, les coulisses de la série Les Frères Scott étaient loin d'être un endroit où il faisait bon vivre. Depuis la fin de la série en 2012, plusieurs révélations sont venues ternir le show. Comme par exemple le fait que le créateur, Mark Schwahn, ait harcelé plusieurs actrices sur le tournage. Sophia Bush (Brooke) et Hilarie Burton (Peyton) avaient témoigné à ce sujet. Autre En février, Jana Kramer avait aussi balancé sur le comportement de l'une des stars de la série. Et ce n'est pas fini.

Cette intrigue gênante selon Hilarie Burton

Interrogée par People, Hilarie Burton est revenue sur une intrigue liée à son personnage qu'elle n'a pas vraiment kiffé. Il s'agit de celle autour de la venue dans la série de Pete Wentz qui jouait son propre rôle dans la saison 3 des Frères Scott. Dans la série, Peyton et Pete se mettaient en couple. Et après avoir revu les épisodes, Hilarie Burton qui est mariée à Jeffrey Dean Morgan a confié qu'elle n'était plus très à l'aise avec cette histoire. "Pauvre Pete. Pete pensait vraiment qu'il venait pour jouer un mec bien. Et puis en fait, il finit par avoir une aventure avec une lycéenne. Et c'est pour toujours maintenant, on ne peut plus retirer ça" a confié l'actrice.

Hilarie Burton a aussi expliqué : "Je ne pense pas qu'il avait réalisé que nos personnages étaient au lycée car on avait la vingtaine dans la vie. Et ce n'est que plus tard quand j'ai revu la série que je me suis dit : 'Il y a beaucoup d'insinuations. Je pensais qu'ils ne faisaient que s'embrasser mais au montage, c'est vraiment pas terrible". Malgré cette intrigue gênante, Hilarie Burton confie n'avoir que de bons souvenirs du tournage avec Pete Wentz. C'est déjà ça !