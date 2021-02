Les Frères Scott : une star de la série a fait vivre "un enfer" aux acteurs, Jana Kramer balance

Jana Kramer balance sur la mauvaise ambiance de tournage des Frères Scott

James Lafferty, qui incarnait Nathan Scott dans Les Frères Scott, avait récemment avoué avoir pris "une gifle" après la fin de la série, comme un retour à la réalité. Mais pour Jana Kramer, qui jouait Alex Dupre dans Les Frères Scott, le plus dur pour elle a été le tournage et non le fait que la série s'arrête. Dans son podcast Whine Down with Jana Kramer and Michael Caussin, Jana Kramer avait invité James Lafferty et Stephen Colletti (qui interprétait Chase Adams) pour parler des Frères Scott.

Et pendant leurs retrouvailles, l'actrice est revenue sur le drama qu'il y avait sur le tournage. Sans dire de qui il s'agissait, elle a balancé qu'une des stars des Frères Scott faisait sa diva à l'époque. Cette personne qui était au casting de la série aurait fait vivre "un enfer" à tout le monde et aurait affecté les amitiés sur le plateau. Jana Kramer a ainsi avoué qu'elle était plus proche de Stephen Colletti que de James Lafferty, non seulement parce qu'ils avaient plus de scènes ensemble, mais aussi parce que cette fameuse personne l'aurait empêchée de nouer des liens avec James Lafferty.

"Quand j'étais dans la série, il y avait juste un peu de, pas de méchanceté, mais juste : 'Tu ne peux pas parler à cette personne si tu es ami avec cette personne'" a-t-elle expliqué, "Je n'étais donc pas très proche de James à cause de certaines situations sur le plateau à l'époque".

"Une personne nous a littéralement fait vivre un enfer"

Alors que Hilarie Burton (Peyton) avait révélé que la production des Frères Scott aurait tout fait pour la brouiller avec Sophia Bush (Brooke), ça n'aurait pas été le seul problème sur le tournage. L'ambiance entre les acteurs était visiblement mauvaise à cause d'un acteur ou d'une actrice. "Mais maintenant, tout le monde est très proche" a assuré Jana Kramer, qui trouve ça d'ailleurs "un peu frustrant" parce qu'elle se "demande pourquoi nous ne pouvions pas être tous amis à l'époque".

"Vous avez rendu la vie des nouveaux un peu infernale" a-t-elle ajouté, "Et maintenant, c'est un peu ennuyeux parce qu'ils disent tous : 'Nous sommes tous amis maintenant', et je leur dis : 'Vous, une personne nous a littéralement fait vivre un enfer, parce que si nous choisissions le mauvais ami, nous étions détruits'".