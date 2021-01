James Lafferty sur la fin des Frères Scott : "J'ai pris une gifle", "un retour à la réalité"

"Je pensais qu'à la fin de cette série, les choses seraient assez faciles pour moi"

James Lafferty faisait partie des stars des Frères Scott (One Tree Hill en VO). Dans Les Frères Scott, il jouait Nathan Scott, le frère de Lucas Scott (incarné par Chad Michael Murray). Et il a avoué à US Weekly qu'après la fin de la série à succès, il croyait qu'il trouverait facilement d'autres rôles à la télévision. L'acteur pensait que grâce à la notoriété du show, il aurait de nombreuses propositions de tournage. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Son retour de Wilmington en Caroline du Nord (où la célèbre série était tournée) à Los Angeles en Californie a été difficile.

En pleine promo pour sa nouvelle série, Everyone Is Doing Great (avec Stephen Colletti qui jouait Chase Adams dans Les Frères Scott), James Lafferty a expliqué : "Je peux comprendre où se trouve Jeremy (son personnage, ndlr) dans notre série (Everyone Is Doing Great, ndlr) d'après ma propre expérience, c'était pareil qu'en sortant tout juste des Frères Scott, en étant si jeune dans cette série, et je suppose, si naïf".

"Je pensais qu'à la fin de cette série (Les Frères Scott, ndlr), les choses seraient assez faciles pour moi, qu'il serait facile de retravailler à la télévision" a confié James Lafferty, mais "en sortant des Frères Scott, c'était un vrai retour à la réalité. C'était un véritable rappel à la réalité de la concurrence incroyable qui règne sur le marché".

James Lafferty avoue s'être pris "une gifle" après la fin de la série

James Lafferty, devenu réalisateur, a même assuré s'être pris une grosse "claque" une fois que Les Frères Scott était finie. "Je me souviens juste d'avoir reçu une sorte de gifle avec ça pendant quelques années et de m'être rendu compte que ce serait beaucoup plus dur que ce que j'avais imaginé" a-t-il expliqué, lui qui n'a pas reçu beaucoup de propositions de rôles comme espéré.

Celui qui est fiancé à l'actrice Alexandra Park (la princesse Eleanor dans The Royals) se rend compte aujourd'hui qu'il aurait dû se créer un réseau de contacts à Los Angeles pendant qu'il tournait encore dans One Tree Hill : "J'aurais probablement dû travailler beaucoup plus tôt dans ma carrière pendant que je travaillais sur Les Frères Scott pour me construire une base à Los Angeles".