James Lafferty (Les Frères Scott) est fiancé à Alexandra Park ❤️

Que devient James Lafferty ?

Après la fin des Frères Scott en 2012, James Lafferty s'est fait très discret ne tournant que dans quelques projets dont les séries Crisis, Underground ainsi que dans The Haunting of Hill House où il tenait un petit rôle. En 2018, il présentait au Festival de télévision de Monte Carlo sa série Everyone is Doing Great avec Stephen Colletti. Il sera prochainement l'une des stars de la série The Right Stuff qui sera disponible sur Disney+.