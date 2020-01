James Lafferty : que devient l'interprète de Nathan dans Les Frères Scott ?

Everyone is Doing Great, son bébé

S'il a un peu délaissé sa carrière d'acteur, c'est parce qu'il a un autre projet. Avec Stephen Colletti, qui jouait Chase dans Les Frères Scott, il a créé la série Everyone is Doing Great, qui est librement inspirée de son expérience suite au succès de la série pour ados. Un crowdfunding a été lancé afin de récolter des fonds pour pouvoir tourner 5 épisodes. PRBK avait rencontré les deux acteurs en 2018 et ils s'étaient à l'époque confiés sur le retour possible des Frères Scott.