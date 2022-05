James Lafferty (Les Frères Scott) s'est marié avec Alexandra Park (The Royals) : des photos du mariage ont fuité

Sur les 3 photos qui ont été dévoilées, on découvre Alexandra Park lors des préparatifs du mariage, en train de se faire coiffer avec une couronne de fleurs dans les cheveux. Puis on voit l'actrice dans sa robe de mariée bustier, longue et blanche, en forme sirène avec de la dentelle, entourée par des amis qui étaient aussi au casting de The Royals : Tom Austen, Merritt Patterson et Hatty Preston. Ils sont sur la piste de danse, qui semble être sur une plage d'Hawaï.

Ils avaient annoncé leurs fiançailles en 2020 et s'étaient rencontrés sur un tournage

James Lafferty et Alexandra Park avaient révélé leurs fiançailles en septembre 2020, sur Instagram. "Elle a dit oui" à la demande en mariage s'était-il réjoui en postant un selfie de lui et de sa fiancée. Ils travaillent aussi ensemble. Elle joue en effet dans la série Everyone is Doing Great de son mari James Lafferty et Stephen Colletti (Chase Adams dans Les Frères Scott).

"James et moi nous sommes rencontrés en travaillant ensemble" a-t-elle confié à WHO, "C'est l'une des choses que nous aimons dans notre relation ensemble, c'est que nous sommes tous les deux si passionnés par ce que nous faisons et nous nous sommes en fait rencontrés sur The Royals où James me dirigeait à l'époque de la saison 2. Donc ce n'est vraiment pas si étrange (de travailler encore ensemble et sous sa direction, ndlr) parce que James m'a déjà dirigée dans une autre série".