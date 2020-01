Bryan Greenberg : que devient l'interprète de Jake dans Les Frères Scott ?

Bryan Greenberg jouait le rôle de Jake Jagielski dans Les Frères Scott. Le personnage a été en couple avec Peyton mais avait quitté la ville à la fin de la saison 1 avec sa fille, Jenny. On l'avait ensuite retrouvé dans quelques épisodes de la saison 2 et de la saison 3 mais il n'était pas réapparu pour la fin de la série.

Qu'est devenu Bryan Greenberg ?

Depuis son départ des Frères Scott en 2006, Bryan Greenberg a de nouveau fait parler de lui à la télé. Il a tenu l'un des rôles principaux de deux séries : October Road (diffusée entre 2007 et 2008) et How to Make it in America (diffusée en 2010 et 2011). On a également pu le voir en tant qu'acteur récurrent dans les séries The Mindy Project et The Tick ainsi qu'au casting d'un épisode de God Friended Me, en 2019. En ce qui concerne les films, il sera bientôt au casting de Same Time, Next Christmas, où il donne la réplique à Lea Michele et Charles Michael Davis (The Originals, Younger).