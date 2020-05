Les Frères Scott : Hilarie Burton révèle que la prod a tout fait pour la brouiller avec Sophia Bush

"Sophia et moi, on est nées à 7 jours d'intervalle"

Dans One Tree Hill, que vous connaissez mieux sous le nom français Les Frères Scott, Hilarie Burton incarnait Peyton. Et alors que récemment, l'actrice s'était expliquée sur les raisons de son départ de la série, elle a de nouveau évoqué le célèbre show dans le podcast Chicks in The Office, publié sur Barstool Sports. La star a notamment raconté comment son amitié avec Sophia Bush (alias Brooke) est née sur le tournage.

"J'ai été castée quand j'avais 20 ans. Tout le monde avait à peu près le même âge. Sophia et moi, on est nées à 7 jours d'intervalle. Donc on a littéralement eu 21 ans en même temps, et on a percé à la télévision au même moment" a-t-elle rappelé. Du coup, ayant toutes deux le même âge et tournant dans la même série, Hilarie Burton et Sophia Bush se sont vite rapprochées. "L'intrigue entre Peyton et Brooke était l'histoire d'amour" des Frères Scott a même ajouté la comédienne, parce que les romances "avec les garçons étaient sympas et importantes mais Sophia et moi, on a dû se battre pour notre amitié".

Hilarie Burton VS Sophia Bush : la prod voulait qu'elles se détestent

Alors que Sophia Bush avait balancé que les scénarios de la série s'inspiraient de la vraie vie des stars des Frères Scott, Hilarie Burton a avoué que la production aurait tout fait pour qu'elles se disputent. "Beaucoup de personnes voulaient nous opposer l'une contre l'autre" a-t-elle déclaré, "Vous savez, genre 'Oh, Hilarie ne fera pas ça mais Sophia oui' et 'C'est elle la plus jolie' ou 'C'est elle la plus ceci'. Il y avait tellement de comparaisons, qu'en tant que jeune, c'était difficile de s'y retrouver".

Alors oui, entre les acteurs des Frères Scott il y avait "des querelles comme dans toutes les familles". Sur le tournage, ça pétait parfois. Mais leur amitié a toujours pris le dessus sur les désaccords. Et ce même quand la prod essayait de les éloigner l'une de l'autre. Hilarie Burton a même précisé à propos de sa relation avec Sophia Bush : "Maintenant, elle et moi, on peut y repenser et se dire 'Tous ces cons. Non, non, non. C'était nous l'histoire d'amour'. Les amitiés entre femmes étaient importantes dans cette série".