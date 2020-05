Hilarie Burton revient sur les raisons de son départ des Frères Scott : "Je ne regrette pas"

Il n'est désormais plus rare de voir un acteur ou une actrice quitter la série dont il/elle est l'une des stars. Mais avant le départ de Nina Dobrev dans The Vampire Diaries, celui de Andrew Lincoln dans The Walking Dead ou bien de Justin Chambers dans Grey's Anatomy, les fans du petit écran ont pu assister en 2009 à un double départ déchirant. Dans Les Frères Scott, ce sont Chad Michael Murray (Lucas) et Hilarie Burton (Peyton) qui ont fait leurs adieux au show en même temps, à la fin de la saison 6.

Pourquoi Hilarie Burton a quitté Les Frères Scott

11 ans après ce choix, Hilarie Burton s'est de nouveau confiée sur les raisons de son départ de la série. A l'occasion de la sortie de son livre The Rural Diaries, celle qui est mariée à Jeffrey Dean Morgan a participé à un podcast animé par Jana Kramer. Elle y explique notamment les raisons de son départ des Frères Scott et confie qu'elle était très satisfaite de la fin de Peyton qui n'est ensuite jamais revenue dans la série. "Chad et moi étions là depuis le pilote et nous avions posé ce couple Lucas/Peyton depuis le début de la série donc j'étais très heureuse de cette fin heureuse avec le mariage et le bébé. Cette famille était entière et c'est ce que cherchaient les deux personnages" a déclaré l'actrice.

L'interprète de Peyton qui a par la suite dévoilé avoir été harcelée et agressée par le créateur des Frères Scott explique aussi que c'est pour préserver cette fin heureuse qu'elle a décidé de faire ses adieux à la série : "J'avais un peu peur que si je restais dans la série, cette famille serait perturbée à des fins dramatiques. Parfois, c'est mieux de s'arrêter au bon moment" avoue l'actrice. Elle ne regrette d'ailleurs pas avoir fait ses adieux aux Frères Scott. "Je savais que j'avais besoin de commencer quelque chose de nouveau. Il était temps." conclut l'actrice.