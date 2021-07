La Chronique des Bridgerton, Sex/Life, Elite... 10 séries à ne pas regarder avec ses parents

Them

Them est la nouvelle série d'Amazon Prime Video à ne pas louper. Elle s'inscrit dans la même veine que Lovecraft Country (aussi dispo sur Amazon Prime Video) et les films Get Out et Us, mais en beaucoup plus dark. Les violences racistes sont d'ailleurs assez dures à regarder, surtout une scène en particulier où l'un des personnages est victime de viol pendant que son bébé est en train de se faire torturer. La tension grimpe d'un cran au fur et à mesure des épisodes, on ne voudrait pas fragiliser le coeur de nos parents 😂 On n'a pas dit qu'ils n'étaient plus tout jeunes ! Them reste quand même une série assez délicate à mater en famille. Au moins, aucune raison d'entendre la célèbre phrase : 'Mais pourquoi tu m'as fait regarder ça' !