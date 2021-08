Sky Rojo saison 3 : une suite est-elle possible ? Les créateurs sont prêts !

Alors que la saison 5 de La Casa de Papel arrive le 3 septembre 2021, pour la première partie, sur Netflix, la saison 2 de Sky Rojo, elle, est dispo depuis le 23 juillet. Wendy (Lali Esposito), Coral (Veronica Sanchez) et Gina (Yanni Prado) sont de retour dans une nouvelle course poursuite encore plus explosive avec Romeo (Asier Exteandia), Moises (Miguel Angel Silvestre) et Christian (Enric Auquer). Une nouvelle course poursuite qui se termine encore une fois par une fin ouverte. La saison 3 de Sky Rojo est donc possible !

Une saison 3 pour Sky Rojo ?

Netflix n'a encore rien annoncé sur la suite de la série espagnole, mais les créateurs Alex Pina (La Casa de Papel) et Esther Martinez Lobato restent confiants : "La saison 3 dépendra du retour du public. Nous écrivons au fur et à mesure pour voir où vont les personnages en post-production. Les personnages vont très loin, mais c'est seulement à la fin que vous savez s'il y aura une autre saison ou non", ont-ils expliqué à Sensacine. Cela ne les empêche pas d'avoir déjà des idées pour les trois fugitives et leurs macs et d'être prêts pour la suite !

En attendant la décision officielle, certains médias espagnols confient de leur côté que si Sky Rojo est renouvelée pour une saison 3, elle arriverait en 2022, aux alentours du mois de mai. Ils laissent aussi entendre qu'une (nouvelle) histoire de vengeance pourrait bien être encore au centre de l'histoire. Des informations à prendre avec de grosses pincettes bien évidemment !