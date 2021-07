La Cuisinière de Castamar : les acteurs dans la série Netflix VS dans la vraie vie

Qui sont les acteurs de La Cuisinière de Castamar ?

Dans le top 10 Netflix actuel, il y a la saison 4 d'Elite (dont le prince est inspiré d'une vrai tête royale), la saison 1 de Sex/Life (dont les fans espèrent une saison 2), la saison 3 de Virgin River ou encore la saison 1 de La Cuisinière de Castamar. La série espagnole qui s'appelle La cocinera de Castamar en VO, est une série d'époque, dont l'histoire se déroule en Espagne en 1720. Un duc veuf et une cuisinière sans le sou vont se rencontrer. Une relation également entremêlée de nombreuses autres intrigues. Mais où avez-vous déjà vu les acteurs de La Cuisinière de Castamar ? Qui sont-ils ? Et à quoi ressemblent-ils dans la série VS dans la vraie vie ?

Michelle Jenner (Clara Belmonte) était dans une comédie romantique Netflix, Nuestros Amantes, et dans le film d'action Netflix Gun City avec Jaime Lorente (La Casa de Papel, Elite). Elle a même tourné dans le film Julieta de Pedro Almodovar. Roberto Enríquez (Diego de Castamar) a lui aussi été vu par les abonnés Netflix dans la série Après toi, le chaos et le spin-off de la série Derrière les barreaux mais aussi dans El Embarcadero avec Alvaro Morte, dispo sur Salto. María Hervás (Amelia Castro), elle, est plus habituée aux séries espagnoles comme La famille Serrano mais a aussi été primée plusieurs fois pour ses performances au théâtre.

Quant à Hugo Silva (Enrique de Arcona), vous avez aussi pu le voir sur la plateforme dans la série Brigaga Costa Del Sol ou encore dans le film Yolo You Only Live Once. Maxi Iglesias (Francisco Marlango) aussi se trouve dans des programmes Netflix : les séries Valeria et Velvet Colección et le film Malgré tout. Marina Gatell (Sol Montijos) a surtout joué dans des films : J'ai failli te dire je t'aime, Carta a Eva... Paula Usero (Elisa) était, comme Maxi Iglesias, dans la série Velvet Colección mais également dans le film L'Olivier. Agnes Llobet (Beatriz) a de son côté tourné dans Les demoiselles du téléphone pour Netflix. Jean Cruz (Gabriel de Castamar) est surtout connu pour un rôle dans la série espagnole Mercado Central. Enfin, Monica Lopez (Úrsula Berenguer) était notamment dans les séries The Head et Antidisturbios sur Canal+ et dans le film El Reino.

Michelle Jenner (Clara Belmonte)