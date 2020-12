Virgin River saison 3 : les théories sur la suite de la série Netflix

Charmaine aurait tiré sur Jack

Quant aux théories sur la personne qui a tiré sur Jack, 4 noms ressortent sur les réseaux. Plusieurs fans de Virgin River pensent que c'est l'homme drogué qui a agressé Mel, d'autres pensent que c'est Brady (Ben Hollingsworth), d'autres encore imaginent que c'est Calvin (David Cubitt) qui est le tireur. Mais il y a aussi une théorie qui dit que Charmaine (Lauren Hammersley) aurait tiré...

L'agresseur de Mel pourrait être un homme de main de Calvin, comme le pensait Jack. Il pourrait donc avoir été envoyé par le baron de la drogue pour tuer Jack. Pour rappel, le héros lui a ruiné ses plans d'expansion pour vendre ses narcotiques illégaux sur le site de construction en envoyant l'équipe de Calvin derrière les barreaux.

Dans cette même optique, ça pourrait être Brady, qui faisait partie de l'équipe de Calvin et a une cible de la descente de police. Ok c'est un ancien ami de Jack, mai il suit les ordres de Calvin. Pour sauver sa peau, il a peut-être dû tirer sur le boss du bar de Virgin River. Mais pourquoi voir tiré dans le bassin plutôt que dans la tête ou dans le coeur ? En ex membre de l'armée, Brady est un tireur aguerri mais aura préféré tirer pour blesser et non pas tuer celui qu'il considérait come un frère auparavant.

Les fans pensent aussi que lassés d'envoyer des hommes de main, Calvin aurait pu lui-même tirer sur Jack.