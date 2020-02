Birds of Prey, Queen & Slim... top 8 des films à voir en février 2020

A tous les garçons que j'ai aimés, PS : je t'aime toujours

En août 2018, on découvrait les aventures de Lara Jean et - évidemment - celles de Peter Kavinsky. A tous les garçons que j'ai aimés a propulsé Noah Centineo au rang de star. S'il multiplie les tournages (on a pu le voir dans The Perfect Date ou Charlie's Angels), l'acteur a aussi trouvé du temps pour tourner le deuxième volet de la saga adaptée des romans de Jenny Han. A tous les garçons que j'ai aimés, PS : je t'aime toujours arrive juste avant la Saint Valentin et les choses vont se compliquer pour le couple avec l'arrivée de John Ambrose McClaren, joué par Jordan Fisher. A savoir que le troisième et dernier volet de A tous les garçons que j'ai aimés a déjà été tourné et sortira prochainement sur Netflix.

Date de sortie : 12 février sur Netflix.