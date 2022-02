Week-end Family : faut-il mater la comédie familiale de Disney+ avec Eric Judor ?

Notre avis sur Week-end Family

Est-ce que cette nouvelle comédie est sans défauts ? On aimerait, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Si on entre très facilement dans cet univers et que l'on en décèle tout son potentiel, Week-end Family est pour l'instant trop sage dans cette saison 1. Tout paraît trop beau, trop propre, trop cadré... Ca manque de bazar, de folie et de situations à la fois WTF mais pourtant crédibles/réelles comme pouvait le faire Fais pas ci, fais pas ça en son temps.

En revanche, est-ce que Week-end Family est une bonne comédie ? Oui, absolument. Elle est la définition même de "série feel good". Même si on peut lui reprocher un manque de caractère affirmé, elle n'en reste pas moins incroyablement efficace. On a le sourire à chaque épisode, on s'amuse des nombreuses situations originales / quiproquos déjantés vécus par les personnages qui - c'est un soulagement, ne restent pas coincés dans l'appartement mais vivent des aventures dans tout Paris. Surtout, alors que la série est très ancrée dans les années 2020 et aborde des thèmes importants, on s'attache très facilement aux personnages.

Attention, on reste parfois sur notre faim avec le sentiment que tous ne sont pas suffisamment exploités malgré leur potentiel (on pense notamment aux mamans un peu trop absentes), mais cette famille recomposée reste extrêmement accueillante et touchante. Et le petit point bonus, c'est que les enfants jouent plutôt bien, ce qui rend le visionnage agréable et renforce les blagues.

Pour l'heure, Week-end Family n'est pas encore au niveau de Fais pas ci, fais pas ça pour pouvoir réellement prétendre à lui succéder. Encore une fois, c'est trop sage et les scénaristes n'exploitent pas assez le potentiel pourtant présent (c'est frustrant de ressentir durant le visionnage les freins qui retiennent la série). Malgré tout, elle est extrêmement plaisante, drôle et se révèle être une fiction familiale très "good vibe" capable de toucher tous les publics. On espère donc que les créateurs accepteront d'embrasser une plus grande folie par la suite en essayant notamment de se coller un peu plus à la réalité plus "trash"/bordélique et moins lisse (on a encore l'impression de regarder des personnages et non une vraie famille, à l'inverse de ce que renvoyaient les Lepic et les Bouley), ce qui permettra à la série de véritablement décoller.