Totems : faut-il mater la série française d'espionnage sur Amazon Prime Video ?

Notre avis sur Totems

Totems fait forcément penser au Bureau des Légendes, la série d'espionnage française de Canal+, même si elle est très différente de celle-ci (elle ne se déroule pas du tout à la même période par exemple). Mais elle rappelle aussi The Americans, qui suivait deux espions en pleine guerre froide (même si là encore, la série frenchy reste très différente de la série US dans l'approche de l'espionnage). La force de Totems, c'est d'arriver à parler des renseignements, de géopolitique, tout en parlant des relations humaines et amoureuses.

Dès le début, on se plonge directement dans ce passé qu'on n'a pas connu mais qui est si bien détaillé avec des décors et des costumes impeccables. On se laisse aussi happer par l'intrigue, entre questions et suspense, parce que ce scientifique incarné par Niels Schneider ressemble un peu à un "monsieur tout le monde". Du coup, on arrive à s'identifier et on se met à sa place, coincé entre des décisions qui peuvent changer sa vie mais aussi celle des autres.

L'acteur Niels Schneider (Sibyl, Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Un amour impossible, Ad Vitam) justement est incroyable de vérité dans les épisodes. D'une justesse folle, rien qu'en un regard. Tout comme Ana Girardot (La Flamme, Les Revenants, Naufrages, Deux moi), qui montre elle aussi toute l'étendue de son talent en jouant une femme forte malgré la société qui veut la brider. On pense aussi à Vera Kolesnikova, que vous avez pu voir dans la saison 5 du Bureau des Légendes d'ailleurs, et qui se dévoile davantage dans Totems. Les seconds rôles aussi sont spectaculaires dans leur jeu : José Garcia et Lambert Wilson, qu'on ne présente plus, prouvent avec ces rôles sombres qu'ils peuvent vraiment tout faire.