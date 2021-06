Mixte : faut-il regarder la nouvelle série française d'Amazon Prime Vidéo ?

Une série d'époque résolument moderne

Après nous avoir fait pleurer avec Les Bracelets rouges, Marie Roussin dépoussière les années 60 dans Mixte. Intitulée à l'origine Voltaire, Mixte, la série est la première production 100% française d'Amazon Prime Vidéo. Après le désastre de Deutsch-les-Landes en 2018, on vous rassure : cette nouvelle série est une belle réussite. Marie Roussin a eu l'idée de raconter cette histoire après la lecture d'un article de presse. Des heures de recherches plus tard, elle a collaboré avec 6 scénaristes pour créer l'histoire de Michèle, Annick, Simone et des autres. Ces trois héroïnes font partie des 11 élèves féminines à faire leur rentrée dans un établissement auparavant réservé uniquement aux garçons. Afin d'évoquer les difficultés rencontrées par les filles, Marie Roussin a confié lors de la conférence de presse s'être inspirée de son expérience, elle qui a étudié dans les années 80 dans une école de garçons.

Evidemment, Mixte évoque les grands thèmes autour de la mixité comme le sexisme, l'émancipation de la femme ou encore le rapport entre les sexes. Mais la série évoque aussi d'autres thèmes forts et importants, tabous à l'époque. Par exemple l'homosexualité ou le divorce. Même si on peut se dire que ces sujets ont été maintes fois explorés par le passé, la série ne tombe pas pour autant dans les clichés, ce qui est évidemment appréciable. Comme toute série centrée sur des ados qui se respecte, Mixte évoque aussi les amitiés, les premiers amours et les premiers émois.

La grande force de Mixte est évidemment ses personnages, tous attachants, mais également le fait qu'elle explore en même temps - et avec un même niveau d'importance - deux générations de héros. Adultes comme plus jeunes peuvent donc s'y retrouver avec des intrigues qui pourront les passionner. Forte de son casting, cette série d'époque ne manque pas de modernité, notamment via son ton et sa bande-originale vitaminée. Une série qu'on prend plaisir à savourer et ça tombe bien car on ne pourra pas binge-watcher : elle sera disponible en deux parties (les 4 derniers épisodes sont mis en ligne le 21 juin).

En bref : Mixte est une série qu'on prend plaisir à découvrir. Portée par des acteurs talentueux et centrée sur des personnages attachants, elle donne un coup de projecteur sur les débuts compliqués de la mixité tout en évoquant les enjeux sociaux forts de l'époque, sans oublier d'apporter une touche de modernité. On n'a jamais autant aimé être à l'école que devant les épisodes de Mixte !