LOL, qui rit, sort : les secrets de l'émission d'Amazon Prime Vidéo en 5 chiffres

60 caméras

Pour le tournage, la production a mis en place un dispositif impressionnant. "On a créé un véritable laboratoire de l'humour qui s'étend sur plus de 1200 m². C'est un terrain de jeu créatif et coloré pour inspirer les artistes" explique Julien Randrianarisoa, producteur chez Endemol Shine productions. Pour filmer les candidats, 60 caméras étaient cachées sur le plateau. "J'avais tellement d'écrans que je ne pouvais pas tout voir. Heureusement que j'étais un peu aidé en régie, j'avais des renforts. Il y a même certaines choses que j'ai découvertes en voyant les premiers épisodes." confie Philippe Lacheau.

50 000 euros à gagner

Les 10 candidats ne jouent pas pour la gloire : le grand gagnant de LOL : qui rit, sort remportera 50 000 euros à reverser à l'association de son choix. Les joueurs éliminés en cours de route ne repartiront pas les mains vides non plus. Une émission qui, en plus de nous faire rire, fait aussi une bonne action ! Reste à espérer que le concept séduira les abonnés français. L'émission cartonne déjà au Japon d'où elle est originaire mais aussi au Mexique, en Italie et en Allemagne.